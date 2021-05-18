بويز: الاعتذار ضروري

وزير الخارجية الأسبق فارس بويز وصف موقف وهبي بـ"الجائر وأنه لا يعبّر عن شيم لبنان وشعبه". وقال لـ "الراي" إن ما أدلى به الوزير وهبة "لا يعكس إطلاقاً موقف لبنان بل هو موقف غير مسؤول تجاه دول تربط بينها وبين لبنان وشعبه علاقات أخوة عميقة ومتينة، إضافة إلى المصلحة المشتركة".ورأى بويز، "إن هذا الموقف يُعتبر أولاً، تحدياً للرأي العام اللبناني الذي يكنّ شعور أخوة ومحبة لدول الخليج، كما أنه يشكل خطأ سياسياً وديبلوماسياً فادحاً، لأن دور وزير الخارجية يكمن عادة في بناء العلاقات مع الدول خصوصاً الشقيقة والعمل على تصحيحها، وليس هدمها وافتعال المشكلات، فكلمةُ ديبلوماسية ناتجة أصلاً عن كفاءة علمية في عملية العلاقات الخارجية، وتالياً حتى ولو ادعى البعض بأن مواقف وهبة فُسرت في غير مكانها، فإنها تُعتبر خطأً لا يُغتفر".وأشار بويز إلى أنه "يعود لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير اللازمة، والاتصال مباشرة بقادة الدول التي استُهدفت من خلال هذا الموقف والتأكيد على متانة العلاقات، لا بل الاعتذار عما ورد واتخاذ التدابير الداخلية المتعلقة بهذا الأمر".