لبنان

بويز: الاعتذار ضروري

Lebanon 24
18-05-2021 | 23:24
A-
A+
Doc-P-824570-637570020999900454.jpg
Doc-P-824570-637570020999900454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزير الخارجية الأسبق فارس بويز وصف موقف وهبي بـ"الجائر وأنه لا يعبّر عن شيم لبنان وشعبه". وقال لـ "الراي" إن ما أدلى به الوزير وهبة "لا يعكس إطلاقاً موقف لبنان بل هو موقف غير مسؤول تجاه دول تربط بينها وبين لبنان وشعبه علاقات أخوة عميقة ومتينة، إضافة إلى المصلحة المشتركة".

ورأى بويز، "إن هذا الموقف يُعتبر أولاً، تحدياً للرأي العام اللبناني الذي يكنّ شعور أخوة ومحبة لدول الخليج، كما أنه يشكل خطأ سياسياً وديبلوماسياً فادحاً، لأن دور وزير الخارجية يكمن عادة في بناء العلاقات مع الدول خصوصاً الشقيقة والعمل على تصحيحها، وليس هدمها وافتعال المشكلات، فكلمةُ ديبلوماسية ناتجة أصلاً عن كفاءة علمية في عملية العلاقات الخارجية، وتالياً حتى ولو ادعى البعض بأن مواقف وهبة فُسرت في غير مكانها، فإنها تُعتبر خطأً لا يُغتفر".

وأشار بويز إلى أنه "يعود لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير اللازمة، والاتصال مباشرة بقادة الدول التي استُهدفت من خلال هذا الموقف والتأكيد على متانة العلاقات، لا بل الاعتذار عما ورد واتخاذ التدابير الداخلية المتعلقة بهذا الأمر".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:25 | 2021-05-19
03:18 | 2021-05-19
03:01 | 2021-05-19
02:45 | 2021-05-19
02:43 | 2021-05-19
02:15 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website