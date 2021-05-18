الحدود مسؤولية الجيش فحذارِ العَبَث بأمنها

كتب بشارة شربل في" نداء الوطن": ليتوقف العبث عند الحدود الجنوبية. وليكفّ اللاعبون بالنار عن الرسائل السياسية أو عن محاولة استدراج العدوانية الاسرائيلية، فالجنوب ليس أرضاً سائبة ولا مساحة لاختبار المعادلات العسكرية. أما نكتة الصواريخ "المجهولة الهوية" فصارت بائخة.الجنوب جزء من أراضي الدولة اللبنانية. وواجب الجيش تحمل مسؤوليته في تنفيذ موجبات القرار 1701 مع القوات الدولية متجاهلاً أي تشكيك مغرض. وهي مسؤولية مضاعفة في ظل سلطة فقدت كل مقوماتها بعدما أوصلت البلاد الى الانهيار وهموم أركانها لا تزال محصورة بالمحاصصة واستمرارية التسلّط والنفوذ.في يد "حزب الله" - نظراً الى قوته ودوره الحاسم وشعوره بالمسؤولية عن ناسه وبيئته على الأقل وفهمه العميق لمعنى إنطلاق آلة الحرب الاسرائيلية - أن يمنع هزَّ "الستاتيكو" القائم و"ضبضبة" العناصر "غير المنضبطة"، فهو يعلم ان نتنياهو الغارق في مأزق سياسي كبير، رغم التقتيل والتدمير، قد لا يجد مخرجاً سوى بتوسيع الحرب لفرض معادلات جديدة في الاقليم.لا يجوز التقليل من حجم المخاطر ولا التسلّي بلعبة حافة الهاوية ورشقات الصواريخ. نحتفظ بحقنا المشروع في الدفاع عن النفس، ولكن حذار العبث بأمن الحدود والدخول في فم التنين.