لبنان

الحدود مسؤولية الجيش فحذارِ العَبَث بأمنها

Lebanon 24
18-05-2021 | 23:19
A-
A+
Doc-P-824571-637570021446390212.jpg
Doc-P-824571-637570021446390212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب بشارة شربل في" نداء الوطن": ليتوقف العبث عند الحدود الجنوبية. وليكفّ اللاعبون بالنار عن الرسائل السياسية أو عن محاولة استدراج العدوانية الاسرائيلية، فالجنوب ليس أرضاً سائبة ولا مساحة لاختبار المعادلات العسكرية. أما نكتة الصواريخ "المجهولة الهوية" فصارت بائخة.

الجنوب جزء من أراضي الدولة اللبنانية. وواجب الجيش تحمل مسؤوليته في تنفيذ موجبات القرار 1701 مع القوات الدولية متجاهلاً أي تشكيك مغرض. وهي مسؤولية مضاعفة في ظل سلطة فقدت كل مقوماتها بعدما أوصلت البلاد الى الانهيار وهموم أركانها لا تزال محصورة بالمحاصصة واستمرارية التسلّط والنفوذ.

في يد "حزب الله" - نظراً الى قوته ودوره الحاسم وشعوره بالمسؤولية عن ناسه وبيئته على الأقل وفهمه العميق لمعنى إنطلاق آلة الحرب الاسرائيلية - أن يمنع هزَّ "الستاتيكو" القائم و"ضبضبة" العناصر "غير المنضبطة"، فهو يعلم ان نتنياهو الغارق في مأزق سياسي كبير، رغم التقتيل والتدمير، قد لا يجد مخرجاً سوى بتوسيع الحرب لفرض معادلات جديدة في الاقليم.

لا يجوز التقليل من حجم المخاطر ولا التسلّي بلعبة حافة الهاوية ورشقات الصواريخ. نحتفظ بحقنا المشروع في الدفاع عن النفس، ولكن حذار العبث بأمن الحدود والدخول في فم التنين.
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:25 | 2021-05-19
03:18 | 2021-05-19
03:01 | 2021-05-19
02:45 | 2021-05-19
02:43 | 2021-05-19
02:15 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website