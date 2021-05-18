لبنان

لا تأثير تنفيذياً لرسالة عون

Lebanon 24
18-05-2021 | 23:28
A-
A+
Doc-P-824575-637570026867075305.jpg
Doc-P-824575-637570026867075305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الخبير القانوني أنطوان صفير أشار لـ "الانباء الإلكترونية" إلى أن "لا تأثير تنفيذياً لرسالة رئيس الجمهورية، يعني أن مجلس النواب سيناقشها لكنه غير مُلزم بإتخاذ أي موقف منها، خصوصاً وأنه غير قادر أساساً على سحب التكليف من الرئيس المكلف الذي يمتلك وحده هذا الحق، في ظل غياب لأي آلية متعلقة بهذا الشأن في الدستور، وأقصى ما يمكن أن يفعله المجلس هو إصدار توصية".

وذكر صفير في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "الرسالة هي موقف مبدئي يخاطب عون عبرها مجلس النواب، وهو سبق أن أرسل رسائل تتعلق بأمور وملفات أخرى، وبالتالي هي سابقة في ملف التشكيل فقط، لكنها لا تُعد خرقاً للدستور".
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:25 | 2021-05-19
03:18 | 2021-05-19
03:01 | 2021-05-19
02:45 | 2021-05-19
02:43 | 2021-05-19
02:15 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website