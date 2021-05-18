اوساط عون: رسالته واضحة وليقرر مجلس النواب

أوضحت مصادر القصر الجمهوري لـ"الجمهورية"، أنّ رسالة عون تأتي بعد عدم تجاوب الحريري لجهة التأليف، ولأنّ النواب معنيون بهذه المسألة، وعليهم التصرف واتخاذ القرار المناسب. وإذ تعتبر مصادر قريبة من عون أنّ «الرسالة واضحة» ولا تحتاج الى أي تفسير، توضح أنّها المرة الاولى التي يرسل رئيس الجمهورية الى مجلس النواب رسالة بخصوص تأليف الحكومة، لأنّها المرة الأولى التي يجري هذا التأخير في التأليف وتعطيل الولادة الحكومية، مشدّدةً على أنّ عون «رئيس الجمهورية ويأخذ القرار الذي يريده، وهذه وجهة نظره، وليأخذ مجلس النواب القرار الذي يراه ملائماً». في المقابل، ترى جهات سياسية وقانونية، أنّ هذه الرسالة «لا مفاعيل لها، إلّا مزيد من الانقسام والشرخ السياسي والدستوري».