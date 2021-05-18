الأدوية مقطوعة والصيدليات تصرخ... الى الاضراب درّ

كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية" تنفّذ أكثر من 45 صيدلية في المتن اضراباً غداً الخميس، احتجاجاً على ما آل اليه وضع القطاع الصيدلاني. وبعد اقفال حوالى 700 صيدلية "والحبل على الجرار". فالصيدليات التي لا تزال تفتح أبوابها تعاني من نقص كبير في الادوية. ولسان حال الصيادلة: "لا نعرف لماذا نستمر بالعمل طالما ليس بمقدورنا تأمين متطلبات المرضى من الأدوية او مستلزمات طبية. فالشركات لا تسلّمنا، ومخزوننا فارغ والرزق على الله".
والوضع لا يختلف كثيراً في المستشفيات. فقد حذّر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في تصريح امس، من «خطر الموت الذي يهدّد حياة المرضى، في ظلّ كارثة متمثّلة بالنّقص الحاد في المستلزمات الطبية، الأدوية وكواشف المختبر، بعد أن زادت حدّة الأزمة في الفترة الأخيرة"، لافتاً إلى أنّ "العديد من الأدوية لا تُسلّم حتّى للحالات المزمنة والخطرة مثل أدوية القلب".
يُضاف الى كل ذلك، انّ مخزون المستوردين من الادوية ضئيل جداً بسبب صعوبة الاستيراد، في مقابل ارتفاع الطلب على الادوية. وعليه، نحن نملك اليوم مخزوناً اقل من القليل. وقد لاحظ المواطن انّ هناك انقطاعاً لعدد كبير من الادوية، إضافة الى حقيقة انّ مخزون بعض أصناف الادوية لا يكفي حاجة كل لبنان، ما دفع بالمستورد الى التقنين في التوزيع حتى يتمكن من ايصاله الى كل الصيدليات، لئلا تتسلّم صيدليات الدواء وتُحرم منه صيدليات أخرى.