هل فشلت مصالحة زعيمين بارزين؟

تقول مصادر مطلعة ان المبادرة السياسية التي قادتها شخصية سياسية وقيادية بارزة لمصالحة زعيمين بارزين قد فشلت.وفي رأي هذه المصادر "ان المبادرة تعرضت لنكسة نتيجة عدم حماسة احد طرفي المشكلة للمصالحة لاعتباره انه لم يعد يجد نفسه في الخندق السياسي الواحد مع الطرف الثاني".