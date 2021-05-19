ازمة الصيدليات: "دود الخل منو وفيه"

فيما ينفذ عدد كبير من الصيدليات اضراباً غداً احتجاجاً على ما آل اليه وضع القطاع الصيدلاني، تطرح الاسئلة حول اسباب انقطاع عدد كبير من الادوية.

ووفق نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة فان "مصرف لبنان اعتمد آلية جديدة يتطلب السير فيها الحصول على موافقات مسبقة. هذه الآلية ستُطبّق حتى على شحنات أدوية سبق ووصلت الى لبنان".

اما نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون فيقول" ان العديد من الأدوية لا تُسلّم حتّى للحالات المزمنة والخطرة مثل أدوية القلب".

في المقابل يتردد بقوة اوساط الصيادلة ان جهات نقابية فاعلة تمتلك وكالة اصنافا عدة من الادوية ولها مصلحة في عدم التوزيع حاليا ‏بانتظار رفع الاسعار‎.‎