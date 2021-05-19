لبنان

تابت نفى إرجاء انتخابات نقابة المهندسين

Lebanon 24
19-05-2021 | 01:31
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نفى نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت في بيان، "ما أوردته احدى وسائل الاعلام عن تأجيل انتخابات النقابة المقررة في 23 ايار و13 حزيران 2021"، مؤكدا أن "اجتماعات مجلس النقابة ستحدد واقع الانتخابات وكيفية اجرائها، فاقتضى التصويب".

نقيب المهندسين في بيروت

المعمار جاد تابت

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