عون تسلّم من وهبة كتاباً يطلب فيه إعفاءه من مسؤولياته الوزارية





وبعد اللقاء صرح الوزير وهبة قائلاً: "في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية، وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر في هذه المقابلة للإساءة الى لبنان واللبنانيين، علماً أنني أصدرت بيانين توضيحيين في شأنه، تشرفت صباح اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال". استقبل رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، في التاسعة والنصف قبل ظهر اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، الذي قدم إليه كتاباً طلب فيه إعفاءه من مهامه ومسؤولياته في وزارة الخارجية والمغتربين.وبعد اللقاء صرح الوزير وهبة قائلاً: "في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية، وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر في هذه المقابلة للإساءة الى لبنان واللبنانيين، علماً أنني أصدرت بيانين توضيحيين في شأنه، تشرفت صباح اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال".

وكانت معلومات موثوقة أكّدت لـ"لبنان24" ليلاً أنّ وهبة سيزور الاربعاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في السراي الحكومي، ثم سيعلن تنحيه عن ممارسة مهامه في الوزارة.





وفيما تردّد أن خلافاً حول اسم الوزير الذي سيتولى تصريف أعمال الوزارة، يبدو أن الاتجاه هو لاعتماد الاسم الوارد في المرسوم رقم 6172 الخاص بتعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين، والذي ينصّ على تولي الوزير دميانوس قطار مهام وزارة الخارجية. إلا أنّ الإشكالية هي أن قطار ممتنعٌ عن ممارسة مهامه الوزارية الأصلية منذ فترة. ويبدو ان اتفاقا ليليا حصل على إسناد حقيبة الخارجية، بالوكالة، إلى الوزيرة زينة عكر.

يذكر أنّه جرى استدعاء السفراء اللبنانيين في كل من السعودية والإمارات والبحرين والقائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت، لتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على خلفية تصريحات وهبة الأخيرة لقناة "الحرة" والتي اعتبر فيها أن "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر".

ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد بتلك الدول دول الخليج ، قال وهبة إنه لا يريد ذكر أسماء، وأضاف، رداً على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم: "من الذي مولهم إذا.. أنا؟".

وقبل انتهاء المقابلة ترك وهبة الاستوديو معترضاً على مهاجمة الضيف السعودي، المحلل السياسي سلمان الأنصاري، للرئيس عون، قائلاً: "أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو".

كما طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهبة بإصدار اعتذار رسمي لها بسبب "الإساءات غير المقبولة" خلال تصريحاته الأخيرة.