لبنان

أبو الغيط: كلام وزير خارجية لبنان يفتقر للياقة الدبلوماسية

Lebanon 24
19-05-2021 | 03:18
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أعرب أمين عام أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان، شربل وهبة وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج، لا سيما السعودية، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

كما اعتبر أن تلك التصريحات أسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن الأمين العام اعتباره أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية يتعين أن تعكس دائما مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يُثير البغضاء ويُذكي الفتن.

إلى ذلك، أعرب عن الأسف الشديد لأن تأتي تلك التصريحات في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان وفي وقت يحتاج فيه إلى كل الدعم من أصدقائه وأشقائه.
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