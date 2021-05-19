لبنان

بالأسماء.. ألمانيا تحظر جمعيات مرتبطة بـ"حزب الله" وتنفذ مداهمات

Lebanon 24
19-05-2021 | 10:25
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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الاربعاء، أنها حظرت ثلاث جمعيات متهمة بالتبرع لحزب الله.

وقال متحدث باسم الوزارة على "تويتر" إن الشرطة نفذت مداهمات في الصباح الباكر لعدة مواقع في سبع ولايات.

وأضاف المتحدث: "أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا آمنين في ألمانيا. بغض النظر عن الصورة التي يكون عليها أولئك الداعمين فإنهم لن يجدوا لهم مأوى في بلادنا"، على حدّ تعبيره. 

وحظرت ألمانيا حزب الله على أراضيها وصنفته "منظمة إرهابية" العام الماضي.

والجمعيات الثلاث التي حظرتها السلطات هي "دويتشه ليبنانيش فاميليا" و"مينشين فور مينشين" إضافة إلى "جيب فريدين: التي حُظرت بالفعل في 15 نيسان.

واتهمت السلطات هذه الجمعيات بجمع تبرعات "لأسر شهداء" حزب الله في لبنان تحت ستار أغراض دينية وإنسانية في ألمانيا بما يؤول في نهاية المطاف إلى شن هجمات على إسرائيل.
المصدر: موقع LBCI
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