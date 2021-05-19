تقول الأوساط السياسية إنّ أخطر من يمكن ملاحظته في الرسالة الرئاسية التي أرسلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب، بشأن التأخير بتشكيل الحكومة، هو "اللعب على حافة الطائف" من خلال الحديث عن "أسر التأليف إلى أفق زمنيّ غير محدد"، وما يتضمّن ذلك من تصويب على اتفاق الطائف الذي لم يقيّد رئيس الحكومة المكلّف بأي مهلة للتأليف.