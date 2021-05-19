لبنان

اللعب على حافة الطائف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-05-2021 | 03:45
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تقول الأوساط السياسية إنّ أخطر من يمكن ملاحظته في الرسالة الرئاسية التي أرسلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب، بشأن التأخير بتشكيل الحكومة، هو "اللعب على حافة الطائف" من خلال الحديث عن "أسر التأليف إلى أفق زمنيّ غير محدد"، وما يتضمّن ذلك من تصويب على اتفاق الطائف الذي لم يقيّد رئيس الحكومة المكلّف بأي مهلة للتأليف.

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