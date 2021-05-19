حسن من دارة بخاري: نستنكر ما حصل ونأسف لانه خارج عن عاداتنا وتقاليدنا وآدابنا

استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته في اليرزة، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن على رأس وفد من مشايخ الطائفة.بعد اللقاء قال الشيخ حسن في تصريح: "زيارتنا اليوم هي لتأكيد دور المملكة العربية السعودية في دعم لبنان وصونه من الاخطار، وصونه من الخلخلة في الامن والاستقرار في مبادراتهم الكريمة ومساعيهم الشريفة لصون هذا البلد".أضاف: "نتمنى للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين وللسفير بخاري الحفظ والامان، ونحن نستنكر ما حصل ونأسف لانه خارج عن عاداتنا وتقاليدنا وآدابنا وانها اعتباطية، والاعتباطية تصبح كالجواد الجامح تندفع من دون رؤية للعواقب".وختم: "نؤكد صلابة العلاقة بين لبنان ودول الخليج والمملكة".