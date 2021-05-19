لبنان

لا تحتاجون إلى موعد مسبق والتسجيل عبر واتساب.. إعلان هام للراغبين بأخذ لقاح كورونا

Lebanon 24
19-05-2021 | 03:47
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أعلن مركز لقاح كوفيد-19 في مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن بدء استقباله المواطنين والمقيمين الذين تفوق أعمارهم الـ 40 عاما للحصول على لقاح استرازينيكا من خلال تطبيق الـ Walk-in من دون موعد مسبق من قبل منصة وزارة الصحة العامة، وفقا للآلية التالية:
- يمكن تسجيل موعد من خلال إرسال رسالة نصية عبر خدمة الـ WhatsApp على الرقم 78885836 تتضمن الآتي: صورة عن الوثيقة الشخصية (هوية، باسبور...) أو صورة عن الإقامة - كلمة المرور المرسلة من منصة وزارة الصحة العامة COVAX - رقم الهاتف للمتابعة.
- كما يمكن الحضور شخصيا بين العاشرة صباحا والأولى بعد الظهر للتسجيل وحجز موعد لأخذ اللقاح في وقت لاحق".

ولفت إلى أن "هذه الآلية تعتمد على عدد الأشخاص الذين تخلفوا عن القدوم في مواعيدهم، بحيث لا يمكن استقبال أشخاص عن طريق تطبيق الـ Walk-In يفوق هذا العدد، وذلك حفاظا على عدد اللقاحات التي استلمها المركز من قبل وزارة الصحة العامة".

وختم: "يشترط للحصول على لقاح استرازينيكا وفقا لهذه الآلية أن يكون مواطنا أو مقيما أتم الـ 40 من العمر ومسجلا مسبقا على منصة وزارة الصحة العامة COVAX".
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