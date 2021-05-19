لبنان

محافظ بعلبك الهرمل يمنع محطات المحروقات من تعبئة البنزين بالغالونات

Lebanon 24
19-05-2021 | 11:06
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وجه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر كتاباً تعميمياً الى البلديات واتحادات البلديات في محافظة بعلبك الهرمل لمنع محطات المحروقات من تعبئة مادة البنزين للزبائن بالغالونات بعد زيادة ظاهرة تخزين المحروقات في المنازل مما يشكل خطراً على السلامة العامة وحياة المواطنين، اضافة لظاهرة بيع هذه المحروقات في السوق السوداء بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية.
وعليه طلب خضر من الأجهزة المعنية التشدد في المراقبة على ان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الإلتزام.
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