أوّل تصريح للبخاري عقب أزمة تصريحات وهبه.. إليكم ما قاله

أكّد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد البخاري، أنّ "ما أكسب احترام المملكة المجتمع الدولي أنّ لديها لغة واحد وخطاب سياسي واحد في العلني والسر. وهذه السياسية أكسبت احترام المملكة لدى خصومها قبل حلفائها".

وجاء كلام البخاري رداً على سؤال طرحه مندوب "لبنان 24". فلدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أنّ الصحافي السعودي سلمان الأنصاري ضيف"الحرة" أخطأ أيضاً بحق مقام رئاسة الجمهورية والدولة اللبنانية باستخدامه ألفاظاً غير لائقة، بصرف النظر عن محتوى تصريحات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، أوضح البخاري أنّ الصحافي السعودي لا يمثّل أي جهة رسمية سعودية، مؤكداً أنّ خطاب الرياض هو نفسه في السر والعلن.

ويُعدّ حديث البخاري هذا الأول بعد سلسلة استقبالات في دارته في اليرزة أعقبت تصريحات وهبه.

يُذكر أنّ الرئيس ميشال عون تسلم من وهبه صباح اليوم كتاباً طلب فيه الوزير إعفائه من مهامه ومسؤولياته في وزارة الخارجية والمغتربين.