اجتماع بين "التفتيش المركزي" ولجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية

عقد اجتماع في التفتيش المركزي بحضور لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية برئاسة النائب نقولا صحناوي ومشاركة النائبيْن سليم خوري وزياد الحواط، ومستشار اللجنة بيار الخوري.

وعرض رئيس التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، خلال الاجتماع ظروف نشأة منصة التفتيش المركزي "Impact" والتي كانت موضوعة في استراتيجية التفتيش المركزي قبل انتشار جائحة "كورونا"، للافادة منها ومن تطبيقاتها ليتم استثمارها في قطاع التكنولوجيا والمعلومات التي انبثقت منه.

وتشكّل هذه الاداة وسيلة محاكاة رقمية تستطيع تطوير هذا القطاع بعد النجاحات التي حققتها على كافة المستويات وفي القطاعات المختلفة.

كما جرى اطلاع الحاضرين على مختلف الخطوات التنفيذية لعملية التلقيح ومراقبة التفتيش لها من خلال المنصة المسندة الى وزارة الصحة لإنجاح خطتها الوطنية في عملية التلقيح.

كما تمّ التطرق الى ظروف التسريع في انشاء المنصة وتطويرها بوقت سريع مواكبة لتفشي الجائحة في العام الماضي مع خلق وسيلة تواصل رقمية وآنية بين البلديات والقائمقامين والمحافظين ووزارة الداخلية والبلديات لاتخاذ القرارات المناسبة والحدّ من انتشار الفيروس.

كما تمّ خلال الاجتماع عرض معظم التطبيقات والبرامج المتنوعة للمنصة التي تم تطويرها استجابة للأزمات المتتالية.