25
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
30
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
28
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
فهمي بعد لقائه بخاري: ما صدر في حق السعودية مدان ومرفوض جملة وتفصيلا
Lebanon 24
19-05-2021
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته في اليرزة، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.
بعد اللقاء قال فهمي في تصريح: "جئت الى هذه الدار الكريمة لأؤكد أن ما صدر في حق المملكة العربية السعودية هو كلام مدان، كما أريد أن أؤكد أن الكلام عن نينوى وتدمر والانبار بصفتي وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال حاليا، وبصفتي عميد متقاعد في الجيش اللبناني، اؤكد ان هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا، كون مساعدات المملكة للجيش اللبناني وللقوى الامنية هي التي ساعدت هذه القوى على اجتياز العقبات كافة التي واجهتنا خلال التصدي للارهاب".
أضاف: "أؤكد ان المملكة هي صمام امان للدول العربية كافة من دون استثناء ومنها لبنان، ولا يسعني ان انسى 300 الف مواطن لبناني يعملون في المملكة العربية السعودية".
وقال فهمي: "أؤكد ان ما صدر في حق المملكة مدان ومرفوض جملة وتفصيلا".
واشار الى ان زيارته اليوم تأتي بصفته الشخصية كوزير للداخلية وانه لم يترك التضامن الحكومي.
تابع
الأكثر قراءة
تغريدة نارية من بوصعب عن شربل وهبة.. هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة نارية من بوصعب عن شربل وهبة.. هذا ما قاله
15:53 | 2021-05-18
18/05/2021 03:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
10:33 | 2021-05-18
18/05/2021 10:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتراح من وهاب إلى رئيس الجمهورية بشأن أزمة وهبة.. ما هو؟
Lebanon 24
اقتراح من وهاب إلى رئيس الجمهورية بشأن أزمة وهبة.. ما هو؟
12:29 | 2021-05-18
18/05/2021 12:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يستهدف دورية للجيش
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يستهدف دورية للجيش
08:59 | 2021-05-18
18/05/2021 08:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وهبة زار عون صباحا قبل بيان بعبدا واصدر بيان اعتذار
Lebanon 24
وهبة زار عون صباحا قبل بيان بعبدا واصدر بيان اعتذار
07:04 | 2021-05-18
18/05/2021 07:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:33 | 2021-05-19
مراسم دفن ومأتم أمام عدلية بيروت...ما القصة؟ (صور)
06:28 | 2021-05-19
وفود التقت بخاري تضامناً
06:26 | 2021-05-19
في عكار.. حاجز تشليح على طريق "منجز"
06:15 | 2021-05-19
في الشكل والمضمون... حركة وهبه تخبط وضياع
06:00 | 2021-05-19
بعد التصريحات "المتهوّرة".. هل يكفي "تبرؤ" الرئيس و"إعفاء" الوزير؟
05:35 | 2021-05-19
لبنان يشهد فراغاً ديبلوماسياً.. من يتجرّأ على حمل كرة النار؟
فيديو
انهيار الصخرة الأكثر شبها في العالم بـ"صخرة الروشة"! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار الصخرة الأكثر شبها في العالم بـ"صخرة الروشة"! (فيديو)
05:46 | 2021-05-19
19/05/2021 13:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يهدد صحفيا بدهسه لدى سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. شاهدوا ماذا جرى (فيديو)
Lebanon 24
بايدن يهدد صحفيا بدهسه لدى سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. شاهدوا ماذا جرى (فيديو)
04:30 | 2021-05-19
19/05/2021 13:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"إيليفين فوتبول برو" بطلاً لدوري الشابات لكرة القدم (فيديو)
Lebanon 24
"إيليفين فوتبول برو" بطلاً لدوري الشابات لكرة القدم (فيديو)
03:30 | 2021-05-19
19/05/2021 13:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact