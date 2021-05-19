مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان للسياسيين: للتعجيل بتشكيل حكومة وإجراء الانتخابات بموعدها

صدر عن مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان البيان التالي:"اجتمعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في 19 أيار 2021 في بيروت لتقييم الأوضاع في البلاد. أخذا في الاعتبار استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان منذ انعقاد آخر اجتماع للمجموعة في آذار 2021 والتحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات اللبنانية في معالجة الازمات المتعددة فضلا عن تزايد معاناة الشعب اللبناني، أعرب أعضاء مجموعة الدعم الدولية عن الأسى إزاء استمرار الجمود السياسي في عملية تشكيل الحكومة لا سيما في ظل مرور تسعة أشهر على استقالة الحكومة الأخيرة وأكثر من ستة أشهر على موافقة مجلس النواب على تكليف رئيس لمجلس الوزراء. ومجددا، دعت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين الى تنحية خلافاتهم جانباً من أجل المصلحة الوطنية وألا يتأخروا أكثر من ذلك في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وعلى تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي طال انتظارها. إن مسؤولية تفادي أزمة أعمق تقع على عاتق القادة اللبنانيين.لقد دعت مجموعة الدعم الدولية إلى اجراء الانتخابات في مواعيدها حفاظا على ديموقراطية لبنان في سياق أزمته المستمرة، وحثت جميع السلطات اللبنانية المعنية على البدء بالأعمال التحضيرية في الوقت المناسب وفقًا للجدول الزمني المحدد للانتخابات. كما حثت على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأي تغييرات تطرأ على برنامج الدعم الوطني.وتؤكد مجموعة الدعم الدولية على موقفها الموحد في دعمها الثابت والمستمر للبنان ولشعبه".