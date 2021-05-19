لبنان

دياب تسلّم من وهبة كتاب طلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية

Lebanon 24
19-05-2021 | 09:01
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 استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، وتسلم منه كتاب طلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وبعد اللقاء، قال وهبة: "تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس الوزارء حسان دياب، بعد أن كنت قد التقيت صباحا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأبلغته قراري عدم متابعة عملي في وزارة الخارجية والمغتربين، وسلمته رسالة بهذا الخصوص".

وأضاف: "خطوتي هذه هي من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين وهي تتقدم على كل المصالح والحسابات الأخرى. أتمنى من صميم قلبي إقفال هذا الموضوع بالكامل وأن يصبح من الماضي لتقوم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة على أساس الاحترام المتبادل".

وختم: "أتمنى التوفيق لمن سيتم تكليفه بهذه المهمة من أجل لبنان مع التأكيد أننا كلنا نعمل من أجل مصلحة البلد".

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