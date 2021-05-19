لبنان

الطقس قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

Lebanon 24
19-05-2021 | 05:27
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم السبت حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى بعد ظهر الاثنين حيث يستقر تدريجيا.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما ترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الجمعة:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة أحيانا في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية ويتوقع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

- الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 60 و 85 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:5,34
- ساعة غروب الشمس: 19,35
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