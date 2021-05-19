لبنان يشهد فراغاً ديبلوماسياً.. من يتجرّأ على حمل كرة النار؟

تتساءل مصادر قانونية عن المخرج الذي سيتمّ اعتماده لتكليف وزير بديل لتسيير عمل وزارة الخارجية والمغتربين، بعد الكتاب الذي قدّمه اليوم الوزير شربل وهبة والذي طلب فيه إعفاءه من مسؤولياته الوزارية، مع العلم أنّ مرسوم تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب ينصّ على أنّ وزير البيئة والتنمية الإدارية، دميانوس قطّار، هو الوزير البديل لوزير الخارجية، إلا أنّ قطّار معتكف عن العمل الوزاري منذ ما قبل استقالة الحكومة بعد انفجار 4 آب الماضي.

وتتساءل المصادر عن طبيعة المخرج "السليم" الذي سيتمّ اعتماده لتكليف وزير آخر من الحكومة نفسها مع العلم أنّ مرسوم تعيين الوزراء البديلين واضح.

وفي هذا السياق، تتساءل الأوساط السياسية عن الشخصية التي ستتجرّأ على حمل "كرة النار" بعد المواقف التي أدلى بها الوزير وهبة أخيراً عبر شاشة "الحرة" والتي تضمّنت "إساءات" لدول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية.

وتسأل الأوساط إن كان لبنان سيشهد فراغاً على الصعيد الديبلوماسي في ظلّ دقّة وحساسية الموقف الحالي والتوتّر الحاصل نتيجة تصريحات وهبة الأخيرة.