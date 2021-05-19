لبنان

لبنان يشهد فراغاً ديبلوماسياً.. من يتجرّأ على حمل كرة النار؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-05-2021 | 12:35
A-
A+
Doc-P-824675-637570245457980873.jpg
Doc-P-824675-637570245457980873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تتساءل مصادر قانونية عن المخرج الذي سيتمّ اعتماده لتكليف وزير بديل لتسيير عمل وزارة الخارجية والمغتربين، بعد الكتاب الذي قدّمه اليوم الوزير شربل وهبة والذي طلب فيه إعفاءه من مسؤولياته الوزارية، مع العلم أنّ مرسوم تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب ينصّ على أنّ وزير البيئة والتنمية الإدارية، دميانوس قطّار، هو الوزير البديل لوزير الخارجية، إلا أنّ قطّار معتكف عن العمل الوزاري منذ ما قبل استقالة الحكومة بعد انفجار 4 آب الماضي. 

وتتساءل المصادر عن طبيعة المخرج "السليم" الذي سيتمّ اعتماده لتكليف وزير آخر من الحكومة نفسها مع العلم أنّ مرسوم تعيين الوزراء البديلين واضح.   

وفي هذا السياق، تتساءل الأوساط السياسية عن الشخصية التي ستتجرّأ على حمل "كرة النار" بعد المواقف التي أدلى بها الوزير وهبة أخيراً عبر شاشة "الحرة" والتي تضمّنت "إساءات" لدول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية. 

وتسأل الأوساط إن كان لبنان سيشهد فراغاً على الصعيد الديبلوماسي في ظلّ دقّة وحساسية الموقف الحالي والتوتّر الحاصل نتيجة تصريحات وهبة الأخيرة.

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2021-05-19
06:28 | 2021-05-19
06:26 | 2021-05-19
06:15 | 2021-05-19
06:00 | 2021-05-19
05:27 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website