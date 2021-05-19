لبنان

في الشكل والمضمون... حركة وهبه تخبط وضياع

Lebanon 24
19-05-2021 | 13:15
A-
A+
Doc-P-824685-637570262112328910.jpg
Doc-P-824685-637570262112328910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تختلط الامور اللبنانيين في موضوع اعفاء وزير الخارجية شربل وهبه من مهامه، والحقيقة ان التعبير الاسلم الذي كان يجب استخدامه، حسب استاذ القانون الدستوري في جامعة القديس يوسف المحامي الدكتور رزق زغيب، "هو  انقطاع الوزير عن تأدية مهامه، وما رأيناه في القصر الجمهوري مجرد حركة استعراضية بعيدة عن الممارسة القانونية والدستورية، فبحال الحكومة المستقيلة، لا يمكن لاي وزير تقديم استقالته، وجلّ ما يمكنه فعله هو التعبير الى العلن انقطاعه عن ممارسة واجباته وصلاحياته (اي تصريف الاعمال) في ان معا، وهذا الاعلان لا يتطلب موافقة وامضاء رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية، بل يمكن ان يصدر بيان عن احد الرئيسين يعلن تبلغه الانقطاع".

ويضيف زغيب "ان الخطوة الدستورية التي تلي انقطاع الوزير عن تأدية مهامه هي تحويل اعمال وزارته الى الوزير بالوكالة، وبحال رفض الاخير تعيين وزير بديل بالتوافق بين الرئاستين الاولى والثالثة".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:28 | 2021-05-19
09:20 | 2021-05-19
09:04 | 2021-05-19
09:02 | 2021-05-19
08:58 | 2021-05-19
08:54 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website