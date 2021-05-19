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لبنان
في الشكل والمضمون... حركة وهبه تخبط وضياع
Lebanon 24
19-05-2021
|
13:15
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تختلط الامور اللبنانيين في موضوع اعفاء وزير الخارجية شربل وهبه من مهامه، والحقيقة ان التعبير الاسلم الذي كان يجب استخدامه، حسب استاذ القانون الدستوري في جامعة القديس يوسف المحامي الدكتور رزق زغيب، "هو انقطاع الوزير عن تأدية مهامه، وما رأيناه في القصر الجمهوري مجرد حركة استعراضية بعيدة عن الممارسة القانونية والدستورية، فبحال الحكومة المستقيلة، لا يمكن لاي وزير تقديم استقالته، وجلّ ما يمكنه فعله هو التعبير الى العلن انقطاعه عن ممارسة واجباته وصلاحياته (اي تصريف الاعمال) في ان معا، وهذا الاعلان لا يتطلب موافقة وامضاء رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية، بل يمكن ان يصدر بيان عن احد الرئيسين يعلن تبلغه الانقطاع".
ويضيف زغيب "ان الخطوة الدستورية التي تلي انقطاع الوزير عن تأدية مهامه هي تحويل اعمال وزارته الى الوزير بالوكالة، وبحال رفض الاخير تعيين وزير بديل بالتوافق بين الرئاستين الاولى والثالثة".
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