وفود لبنانية في السفارة السعودية... والتضامن سيد الموقف

تشهد دارة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، منذ صباح اليوم في اليرزة، سلسلة لقاءات تضامنية بعد الحديث الأخير لوزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه.

فهمي

التقى البخاري وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي قال: "أريد أن أؤكد أن الكلام عن نينوى وتدمر والانبار بصفتي وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال حاليا، وبصفتي كعميد متقاعد في الجيش اللبناني، اؤكد ان هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا، كون مساعدات المملكة للجيش اللبناني وللقوى الامنية هي التي ساعدت هذه القوى على اجتياز العقبات كافة التي واجهتنا خلال التصدي للارهاب".



أضاف: "أؤكد ان المملكة هي صمام امان للدول العربية كافة من دون استثناء ومنها لبنان، ولا يسعني ان انسى 300 الف مواطن لبناني يعملون في المملكة العربية السعودية".

جنبلاط

كما التقى بخاري النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من "اللقاء الديمقراطي". وقال جنبلاط بعد اللقاء: "زيارتنا تأتي في سياق رفض الاساءة للمملكة ودول الخليج ذات الفضل الكبير على لبنان. أكدنا للسفير بخاري أن كلام وزير خارجية لبنان غير مسؤول ولاأخلاقي. أعربنا عن تحيتنا ومحبتنا لإخواننا في الخليج العربي".

مراد

كذلك التقى السفير السعودي النائب عبد الرحيم مراد.وقال مراد بعد اللقاء : "نستنكر ولا نقبل ابدا الاساءة للمملكة العربية السعودية، ولبنان ثروته الاساسية علاقته المميزة مع الاخوة العرب".



واعتبر أن "الكلام الذي صدر في حق المملكة ودول الخليج مرفوض".

متمنيا "ألا يحاسب الشعب اللبناني بسببه، ونحن نقدر كل التقدير اخواننا في المملكة ودورها على الصعيد العربي بشكل كامل".

الجمهورية القوية

زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" منزل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في اليرزة، موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في زيارة تضامنية. وضم الوفد، الذي يرأسه النائب بيار بو عاصي، نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، والنواب: وهبي قاطيشه، انيس نصار، جوزيف اسحق، شوقي الدكاش، فادي سعد والوزيرة السابقة مي شدياق.



بو عاصي اكد بعد اللقاء الذي دام أكثر من نصف ساعة ان هذه الزيارة بمثابة رسالة للسفير السعودي في لبنان وللمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا من حزب "القوات اللبنانية" ود. جعجع للحديث عما لم ترغب "القوات" يوما بقوله لانها تراه "تحصيل حاصل".



كما شدد على ان الاستنكار ليس للكلام الذي صدر عن الوزير السابق والمستقيل شربل وهبي، بل لإستسهال السياسيين في لبنان أكثر وأكثر تدمير العلاقات والجسور بين الشعوب، مشيرا الى ان الحديث اليوم عن الشعبين السعودي واللبناني والخليجي واللبناني.



واضاف: "هذه العلاقات بناها اجدادنا واباؤنا والجيل الجديد ليقوم من هو في موقع المسؤولية ومؤتمن على تعزيز هذه العلاقات والجسور بتدميرها بكلام سطحي لا يشبه اللبناني بشيء، فيضرب بذلك صميم هوية لبنان، هوية الانفتاح على الآخر بكلام عنصري يؤذي مصالح لبنان وهويته وعلاقته بالمملكة وبدول مجلس التعاون الخليجي الصديقة والشقيقة."

بو عاصي اشار الى ان هذا المسار عليه ان يتوقف بأي ثمن، فالمسوؤل مؤتمن على الموقع الذي هو فيه، وبالتالي ليس "ملك بيت بيو" كما مصالح الشعب اللبناني ليست ملك "بيت بي حدا" بل هي ملك هذا الشعب فقط ، لذا شدد على انه لا يمكن لأحد ان يفرط بها بأي شكل او حجة كانت.

كذلك ذكّر انها ليست المرة الاولى التي نواجه فيها مشكلة مماثلة، فأداء الوزير السابق جبران باسيل لدورتين كوزير للخارجية ساهم بتدمير علاقات لبنان مع العالم كله، مؤكدا ان هذا الأداء يتطلب وقفة ضمير او محاسبة ومحاكمة.

كتلة وتيار المستقبل

قام وفد مشترك من كتلة وتيار المستقبل تقدمته رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري بزيارة لسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري متضامنين مع المملكة ومستنكرين الإساءة لها ولدول الخليج العربي .

واثر اللقاء تحدثت النائب الحريري بإسم الوفد فقالت " زيارتنا اليوم لسعادة السفير وللسفارة السعودية هي زيارة وفاء لمملكة الخير ومملكة الوفاء لوقوفها الى جانب لبنان عبر عقود طويلة ، والمملكة ودول الخليج لم يتركوا لبنان ولم يميزوا بين اللبنانيين مطلقاً. والاستنكار لا يكفي ، فقد جئنا نحمل سعادة السفير الإعتذار الى جلالة خادم الحرمين وسمو ولي عهده وحكومة المملكة والشعب السعودي وشعب الخليج على ما صدر والذي لا يمثل رأي اللبنانيين . فاللبنانيون أهل وفاء وبما نمثل نحن ككتلة وتيار المستقبل على الأرض اللبنانية كلها وعموم اللبنانيين، لا يحملون للمملكة الا كل خير ، وهذا ليس جديدا ، فالمملكة العربية السعودية وقفت الى جانب لبنان في محنته خلال الحرب الأهلية وخلال الاجتياحات الاسرائيلية، ولما اعاد الاعمار كانت في المقدمة لحفظ استقرار وانتظام لبنان ، هذا عدا عن فرص العمل التي اتاحتها لكل الشعب اللبناني بدون استثناء وبدون تمييز .

واضافت " هي لحظة وفاء ولحظة اعتذار مما حصل، فلا نستطيع ان ننسى ان اتفاق الطائف هو الذي اوقف الحرب اللبنانية ونحن حريصون عليه ولا يمكن ان ننسى هذه البادرة التي قام بها جلالة الملك فهد رحمه الله بكل الوسائل لوقف الحرب الأهلية في لبنان واعادة بناء ما تهدم والمملكة كانت في المقدمة ".

وقالت" هذه وقفة وفاء واعتذار واتمنى من سعادة السفير ان يوصلها لجلالة خادم الحرمين وسمو ولي عهد ولكل شعوب الخليج واعتقد ان هذا لسان حال كل اللبنانيين ".

وردا على سؤال قالت الحريري " لم تعودنا المملكة على ردات الفعل، المملكة هي اعلى من القضايا الشخصية وتنظر الى لبنان كمكان استقرار وانتظام. ونحن نراهن على حكمة القيمين على مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية".

المشنوق

وزار النائب نهاد المشنوق سفير المملكة العربية السعودية متضامنا، وقال بعد اللقاء: "إنها زيارة لتأكيد المؤكد، والغيمة السوداء أمس انقشعت اليوم وأظهرت محبة الشعب اللبناني واحترامه وتقديره للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي كان دورها دائما خيرا وبناء وصادقا وايجابيا تجاه اللبنانيين".



وتابع: "أتمنى على كل دول مجلس التعاون الخليجي أن تستقبل هذا التعاطف والتأييد اللبناني الشامل وان تتعامل معنا على هذا الاساس باعتبار ان الماضي بيننا كله خير وكذلك ان يكون المستقبل كله دعم وتأييد للشعب اللبناني ولوقف هذا الانهيار بكل المعايير الاخلاقية والسياسية والاقتصادية، لأن وزير الخارجية ذكر أمرا مخجلا بأن الاقتصاد يذهب ويأتي، وهذا يعني فقدان أي مشاعر جدية تجاه الانهيار الذي يعيشه اللبنانيون".



وتابع: "الزيارة اكثر من واجب وقد أبلغت السفير بكل ما سمعته وما وردني من رسائل تأييد للمملكة تعبر عن مشاعر اللبنانيين تجاهها".



وطمأن المشنوق إلى أن "لا تطور يتعلق باللبنانيين في المملكة، فهم معززون مكرمون".

وفي دردشة مع الإعلاميين في دارته في اليرزة قال بخاري أن "ما أكسب المملكة احترام المجتمع الدولي، ان لديها لغة وخطابا سياسيا واحدا في العلن وفي السر".

عوني الكعكي

واستقبل بخاري نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد. وقال الكعكي: "تشرفنا بزيارة السفير بخاري. إن العلاقة التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية أكبر من سفارة، لأن أهلنا في السعودية يبلغ عددهم نصف مليون لبناني، يساهمون في معيشة اهلهم في لبنان من خلال التحويلات الشهرية".

كما استقبل النائب هادي حبيش، ووفدا من الرابطة البيروتية.