لبنان

جمعية الصناعيين استنكرت اساءات وهبه الى دول الخليج

Lebanon 24
19-05-2021 | 07:16
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أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بيانا اليوم عبرت فيه عن "استنكارها للاساءات التي صدرت عن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه تجاه دول الخليج وشعوبها".

وأكدت ان "العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط لبنان بهذه الدول الشقيقة والتي ترسخت عبر سنوات طويلة من المحبة والتضامن والتعاون بين اللبنانيين والخليجيين هي أقوى بكثير من ان تزعزعها هذه التصريحات التي لا تعبر ولا بأي شكل من الاشكال إلا عن الشخص الذي أطلقها"، مؤكدة "تمسك اللبنانيين بكل فئاتهم وأطيافهم بأفضل العلاقات مع اشقائهم الخليجيين، وتقديرهم العالي لوقوف المملكة ودول الخليج الدائم الى جانب لبنان".

وختم البيان:" على هذا الأساس، وبعد تنحي الوزير وهبه، أملت الجميعة بتجاوز هذه الأزمة وإعادة الأمور الى مسارها الطبيعي والصحيح، لا سيما التمسك بأفضل العلاقات الأخوية مع دول الخليج وشعوبها".
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