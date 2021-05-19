لبنان

عون بحث مع نصراوي في الاتصالات لتذليل العقبات امام المصدرين اللبنانيين

Lebanon 24
19-05-2021 | 07:23
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع النائب سليم خوري، للاوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية الأخيرة والرسالة الرئاسية الى مجلس النواب.

خوري
وأشار النائب خوري الى انه بحث مع الرئيس عون في "الوضع الصحي في البلاد في ضوء فقدان عدد من أنواع الأدوية واحتكار البعض الآخر، الأمر الذي يستوجب تحركا من الحكومة والإدارات المختصة للتدقيق في ما اذا كان هناك من يحتكر الدواء تمهيدا لرفع سعره وملاحقته وفقا للأصول".

ولفت الى "أهمية الإسراع في ترشيد الانفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة".

كما تم عرض حاجات منطقة جزين الإنمائية.

نصراوي
واستقبل الرئيس عون نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان جورج نصراوي الذي اطلعه على الصعوبات التي تواجه دخول الإنتاج اللبناني الصناعي والزراعي الى عدد من دول الخليج، والاتصالات الجارية لتذليل هذه العقبات امام المصدرين اللبنانيين، خصوصا مع بقاء شاحنات لبنانية محملة بالإنتاج اللبناني على الحدود.

واكد نصراوي ان "الرئيس عون يتابع الاتصالات اللازمة في هذا الصدد لإزالة العوائق امام تصدير الإنتاج اللبناني على انواعه".

سفير لبنان في اليابان
وفي قصر بعبدا، سفير لبنان في اليابان نضال يحيى الذي اطلع الرئيس عون على تطور العلاقات اللبنانية - اليابانية في المجالات كافة.
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