لبنان

دياب استقبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية

Lebanon 24
19-05-2021 | 07:35
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي. وتناول البحث الواقع الذي يعيشه العاملون في القطاع الإداري والظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية التي يواجهونها.

ووضعت مشموشي الرئيس دياب في أجواء واقع العمل في مجلس الخدمة المدنية، والآلية المتبعة خلال عملية تلقيح العاملين في القطاع الإداري تمهيدا لإعادة تفعيل العمل والإنتاجية.

كما التقى دياب رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام على رأس وفد ضم الأساتذة: عزيز كرم، علي ابراهيم وجوزيف مكرزل، بحضور مستشار رئيس الحكومة حسين قعفراني. وجرى البحث في وضع الأجور المتدنية للأساتذة والأوضاع المعيشية.
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