وزيرة بثلاث مهام

بعد إعفاء الوزير شربل وهبه عن ممارسة تصريف اعمال وزارة الخارجية والمغتربين، تمّ تعيين نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة، ووقد ارسل المرسوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا.