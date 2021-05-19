الاساتذة المتعاقدون بالساعة في اللبنانية أعلنوا تضامنهم مع "المتفرغين"

أعلن الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان "تضامنهم و وقوفهم إلى جانب رابطة الأساتذة المتفرغين وتأييد صرختهم لإنقاذ الجامعة وأهلها، وهم الذين لطالما "بادروا إلى التحرك من أجل تحصين الجامعة اللبنانية وحفظ حقوق أساتذتها وطلابها وادارييها".وإذ أكدوا دعمهم ومساندتهم لأي تحرك تقرره الرابطة، فإنهم يحتسبون أنفسهم تحت سقفها وفاقا لوحدة المطالب والأهداف"، متمنين "أن يكون من ضمن بيان الرابطة في مؤتمرها الصحافي بند أساسي يقضي بوجوب إعطاء الحق القانوني والإنساني للأساتذة في أي تحرك مطلبي، ويدعون إلى تحصين الجامعة وحفظ كفاءاتِها واستقرارها الأكاديمي عبر إقرار ملف التفرغ للاساتذة المتعاقدين وعدم التراجعِ عن هذا الحقِّ تحت أية ظروف ضاغطة".