لبنان

القاضي بيطار استمع إلى ثلاثة شهود بملف مرفأ بيروت

Lebanon 24
19-05-2021 | 08:25
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استمع الى إفادات ثلاثة شهود في القضية، على أن يستمع غدا وبعد غد الى شهود آخرين.
 
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