إطلاق حملة "المي ببلادنا لولادنا.. بالشراكة منحميها"

أطلقت مؤسسات المياه الاربع الرئيسية في لبنان، بالشراكة مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حملة "المي ببلادنا لولادنا..بالشراكة منحميها"، في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الاعلام، برعاية وزيري الاعلام والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد والطاقة والمياه ريمون غجر. وتهدف الحملة الى "حماية إمدادات المياه الثمينة في لبنان للأجيال القادمة وتعزيز أهمية المياه كمورد منقذ للحياة وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلد لحماية المياه".
وقالت عبد الصمد: "يهمنا التركيز على الشراكة بين مؤسسات المياه وجميع أفراد المجتمع لأن العلاقة بينهما تستمر مدى الحياة، والطرفان بحاجة إلى التعاون الدائم بينهما ما يساهم في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي. لذلك، أدعو المواطنين للتجاوب والتعاون لأن مؤسسات المياه هي منهم ولهم".
مؤسسات المياه