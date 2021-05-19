خوفا من تسلل المتظاهرين.. هذا ما فعلته قوات العدو الاسرائيلي عند الحدود (صورة)

تقوم قوات العدو الاسرائيلي، بتركيب سياج شائك جديد مستعينة برافعة، في مستعمرة المطلة قبالة منطقة حمامص مقابل الخيام، خوفا من تسلل المتظاهرين في الحدود الى المستعمرة ، مع تواصل التحركات الشبابية المناصرة للشعب الفلسطيني والمناهضة للعدوان الاسرائيلي على مناطق عدة في فلسطين المحتلة.

على صعيد متصل، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن حالة من الهدوء تسود على الحدود مع فلسطين المحتلة من الناقورة جنوبا حتى قرى العديسة وكفركلا شرقا والتي كانت شهدت امس وقبله توترات أمنية عند الشريط الشائك، وقد سيرت قوات "اليونيفيل" دوريات واقامت حواجز ثابتة وقامت بمراقبة الخط الأزرق، فيما سير الجيش اللبناني دورياته على مدار الساعة وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة، وخضعت السيارات للتفتيش الدقيق حفاظا على الامن والاستقرار.