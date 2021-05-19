وزارة الصحة : إستدراج عروض لشراء قطع غيار CT SCAN بتمويل من قرض البنك الدولي

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إستدراج عروض لشراء قطع غيار CT Scan لصالح المستشفيات الحكومية التالية:- مستشفى المنية الحكومي- مستشفى شبعا الحكومي- مستشفى حاصبيا الحكوميوفي هذا الإطار، تطلب الوزارة من جميع المهتمين التقدم بعروض أسعار في مهلة أقصاها يوم الجمعة المقبل الواقع فيه الثامن والعشرون من شهر أيار الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر.للإستفسار والحصول على نسخة من دفتر الشروط الرجاء إرسال طلب الى البريد الالكتروني التالي: LHR.COVID19@gmail.comللمراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة www.moph.gov.lbترسل العروض إلى البريد الالكتروني: LHR.COVID19@gmail.com