لبنان

وزارة الصحة : إستدراج عروض لشراء قطع غيار CT SCAN بتمويل من قرض البنك الدولي

Lebanon 24
19-05-2021 | 09:20
A-
A+
Doc-P-824763-637570380240753824.jpg
Doc-P-824763-637570380240753824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت وزارة الصحة العامة عن إستدراج عروض لشراء قطع غيار CT Scan لصالح المستشفيات الحكومية التالية:
- مستشفى المنية الحكومي
- مستشفى شبعا الحكومي
- مستشفى حاصبيا الحكومي
وفي هذا الإطار، تطلب الوزارة من جميع المهتمين التقدم بعروض أسعار في مهلة أقصاها يوم الجمعة المقبل الواقع فيه الثامن والعشرون من شهر أيار الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر.
للإستفسار والحصول على نسخة من دفتر الشروط الرجاء إرسال طلب الى البريد الالكتروني التالي: LHR.COVID19@gmail.com
للمراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة www.moph.gov.lb
ترسل العروض إلى البريد الالكتروني: LHR.COVID19@gmail.com
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:11 | 2021-05-19
14:52 | 2021-05-19
14:43 | 2021-05-19
14:38 | 2021-05-19
14:35 | 2021-05-19
14:22 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website