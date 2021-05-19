صواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتلة.. والعدو يرد بالقذائف (فيديو)

أُطلقت أربعة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتلة، وفق ما أفاد مصدر عسكري لـ"وكالة فرانس برس"، في حادثة هي الثالثة من نوعها في أقل من أسبوع. وقال المصدر إنّ إطلاق الصواريخ جرى من محيط قرية صديقين في منطقة صور. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقها.

وأفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عن سقوط صاروخ في مدينة حيفا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وترافق إطلاق الصواريخ مع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي وعكا وخليج حيفا.



وقال جيش العدو الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلقا من جنوب لبنان، وسقط 2 في مناطق غير مأهولة.

ورد جيش العدو باطلاق قذائف على مكان اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.