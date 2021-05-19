لبنان

عون وقع مرسوم تعيين عكر

Lebanon 24
19-05-2021 | 16:46
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أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون وقّع مرسوم تعيين الوزيرة زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة.

 

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