لبنان

بعد تنحيه عن مهامه... ماذا قال وهبه في اول تصريح له؟

Lebanon 24
19-05-2021 | 10:51
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أعلن وزير الخارجية والمغتربين المتنحي عن مهامه شربل وهبه ان بعض الاشخاص يقومون بفبركة اخبار منسوبة اليه عبر حساب مزيف على  موقع "تويتر"، وأكد ان لا علاقة له إطلاقا بهذا الحساب المزيف.
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