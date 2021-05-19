لبنان

10 وفيات بسبب كورونا... ماذا عن الاصابات؟

Lebanon 24
19-05-2021 | 17:57
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل  489 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 10 وفيات.

 

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