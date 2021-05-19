جنبلاط استقبل وهاب... ماذا دار بينهما؟

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات العامة، والتأكيد على أهمية التواصل تحديدًا في هذه المرحلة الصعبة على كل المستويات، التي تتطلّب تضافر الجهود من أجل تحصين المجتمع والحدّ قدر الإمكانات المتاحة من تداعيات الانهيار المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الاستقرار في الجبل كما في كل لبنان.