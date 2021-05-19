الجميل زار البخاري: نؤكد حبنا للمملكة وامتناننا لكل ما تقوم به من اجل لبنان

استقبل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الرئيس امين الجميل الذي قال: "جئنا الى السفارة اليوم، لكي نعبر عن تعلقنا ومحبتنا للمملكة العربية السعودية التي تعود الى العشرات من السنين. وهذه التظاهرة اليوم هامة، ومن الضروري ان تحصل، والاساس هو العلاقة التاريخية العميقة ما بين الشعبين اللبناني والسعودي، طالما اننا نتشارك نفس القيم والمبادىء، ونتشارك نفس التعلق بالقضايا العربية والانسانية، فلذلك كل ما يتعلق بالمملكة ويمسها يمس كذلك لبنان. والشعب اللبناني لديه هذه المحبة والعلاقة الخاصة مع المملكة العربية السعودية، وهم يعلمون تماما مدى عمق محبة الشعب اللبناني".واضاف: "نحن نؤكد امتناننا وحبنا للمملكة العربية السعودية ولكل ما تقوم به من اجل لبنان، ولولا وجودها الى جانب لبنان لكان لبنان يعاني من ظروف صعبة جدا، وذلك منذ الطائف والى اليوم، فالسعودية كانت تمد لبنان بالدعم والتفهم وكل ما من شأنه ان يرسخ استقلال لبنان".وختم: "أتينا اليوم، للتأكيد على هذه المسلمات وللتعبير عن محبتنا العميقة لجلالة الملك سلمان ولولي العهد، وان تبقى وتترسخ اكثر واكثر، وتتطور لما يخدم مصلحة لبنان والمملكة ومصلحة القضايا العربية".