لبنان

وهاب يردّ على جعجع: لا تملك القرار

Lebanon 24
19-05-2021 | 18:53
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غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" رداً على جعجع:

" د. جعجع في بداية النزوح وعندما قلنا لكم أنه سيتحول إلى مشكلة أقمتم الدنيا ولم تقعدوها وأتهمتم ميشال عون بأنه عنصري لأنه حذر من المخاطر. اليوم تقول أنك تريد طردهم أعتذر منك بمحبة وأقول لك لا تملك هذا القرار ولا تقدر عليه وهو مقترح ما كان يحرز أن تتحدث عنه."
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