لبنان

بعد إطلاق صواريخ...طوق أمني للجيش في الجنوب

Lebanon 24
19-05-2021 | 12:20
A-
A+
Doc-P-824828-637570490597764383.jpeg
Doc-P-824828-637570490597764383.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضرب الجيش طوقاً أمنياً حول المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في خراج بلدتي صديقين والرمادية، حيث يقوم بعمليات بحث وتفتيش واسعة عما إذا كان هناك من صواريخ اخرى لم تطلق، كما يقوم فريق الهندسة في الجيش بالكشف على المكان.

تزامناً، وصلت آليات الكتيبة الإيطالية في "اليونيفيل" إلى مكان إطلاق الصواريخ. وكانت اليونيفيل سيرت دوريات مكثفة الى جانب الجيش، في المنطقة التي شهدت توتراً بعد ظهر اليوم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:11 | 2021-05-19
14:52 | 2021-05-19
14:43 | 2021-05-19
14:38 | 2021-05-19
14:35 | 2021-05-19
14:22 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website