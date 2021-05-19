بعد إطلاق صواريخ...طوق أمني للجيش في الجنوب

ضرب الجيش طوقاً أمنياً حول المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في خراج بلدتي صديقين والرمادية، حيث يقوم بعمليات بحث وتفتيش واسعة عما إذا كان هناك من صواريخ اخرى لم تطلق، كما يقوم فريق الهندسة في الجيش بالكشف على المكان.تزامناً، وصلت آليات الكتيبة الإيطالية في "اليونيفيل" إلى مكان إطلاق الصواريخ. وكانت اليونيفيل سيرت دوريات مكثفة الى جانب الجيش، في المنطقة التي شهدت توتراً بعد ظهر اليوم.