لبنان

مفوض الحكومة السابق لدى مصرف لبنان الدكتور ايلي ميشال معلوف في ذمة الله

Lebanon 24
19-05-2021 | 12:25
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غيب الموت اليوم مفوض الحكومة السابق لدى مصرف لبنان الدكتور إيلي ميشال معلوف، والذي شغل أيضاً منصب المدير العام في وزارة المالية ومنصب رئيس مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة.

وستجرى الصلاة لراحة نفسه في كنيسة مار يوحنا المعمدان - مدافن مار الياس بطينا- بيروت، عند الثالثة من بعد ظهر بعد غد الجمعة.

وإيماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الإجراءات المتخذة، وحفاظاً على السلامة العامة، تشكر عائلة الفقيد كل من سيشاركها الصلاة من منزله.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

تعازي ووفيات

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