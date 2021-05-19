الهيئات التطوعية ومنظمات مدنية لبنانية وفلسطينية تزور حسن: لإرسال طائرة مساعدات إغاثية طبية لغزة واستقبال الجرحى في لبنان

أعلن "تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان" في بيان، ان "وفداً منه برئاسة المنسق العام للتجمع الدكتور كامل مهنا، ومن لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، في حضور مدير مكتبه حسن عمار، وذلك في إطار المبادرة لدعم أهالي غزة".وأشار البيان ألى أن مهنا "اقترح على الوزير تجهيز طائرة بمعدات طبية وأدوية وإرسالها إلى أهلنا في غزة عبر معبر رفح، ولقد رحب بالفكرة وطورنا الإقتراح من أجل دعوة وزراء الصحة العرب للاجتماع والتعاون من أجل دعم صمود أهلنا في غزة، هذا بالإضافة إلى إمكانية استقبال جرحى من غزة لمعالجتهم في لبنان خصوصا بعد توفر بعض الأسرة في لبنان كون الإصابات بالكورونا تراجعت، وهذا الأمر أيضا لاقى ترحيبا. وتم تشكيل لجنة مؤلفة من مدير مكتب الوزير حسن عمار والمنسق العام للتجمع الدكتور كامل مهنا لمتابعة القضايا الإجرائية لتنفيذ هذه المهمة بأسرع وقت ممكن بالتوجه للأصدقاء لتأمين هذه الإحتياجات وإرسالها إلى أهلنا في غزة".وحيا البيان "صمود وبسالة شعبنا المنتفض في مدن وبلدات فلسطين التاريخية كلها، وأولئك الذين يتحملون أصعب ظروف في قطاع غزة"، داعيا الشعوب الصديقة والدول العربية الى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الذين يمعنون باستهداف المدنيين والبيوت الآمنة بأعتى الصواريخ والاسلحة المتطورة والمحرمة دوليا، والمطالبة بتطبيق المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين الفلسطينين في غزة".وأعلن "التحضير لإرسال طائرة مساعدات إغاثية طبية إلى القطاع، والذي يعاني من نقص في المعدات والفرق الطبية خصوصا في ظل تفشي جائحة كوفيد19، وذلك بإشراف وزارة الصحة اللبنانية ممثلة بالوزير حسن وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصديقة في لبنان وحول العالم، التزاما بدورنا الإنساني لنصرة قضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".ودعا الشعوب العربية، إلى "الضغط على حكوماتها لاتخاذ خطوات فعلية نحو حماية الشعب الفلسطيني، حفاظا على الكرامة العربية والحق في استعادة فلسطين والدفاع عنها". كما طالب المجتمع الدولي ب"أن يلعب دورا عادلا في حماية غزة ورفع الحصار عنها وتطبيق القوانين الدولية والاتفاقيات بشأن الاحتلال".