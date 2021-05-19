لبنان

صرخة استغاثة من أصحاب الكسارات في زحلة والعمال...هذا ما طالبوا به

Lebanon 24
19-05-2021 | 12:52
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طالب أصحاب الكسارات في منطقة التويتي في قضاء زحلة والعاملون فيها، بإعادتهم إلى العمل داخل الكسارات المتوقفة بقرار من الدولة، خلال اعتصام نفذه العاملون فيها وعائلاتهم ظهر اليوم على طريق التويتي مجدل ترشيش، أطلقوا خلاله صرخة استغاثة إلى المسؤولين للنظر إلى واقعهم الاقتصادي المتردي، والسماح لهم بالعمل وفق ما هو معمول به على كامل الأراضي اللبنانية إلا في منطقة كسارات التويتي التي تلتزم بالقوانين دون سواها.

وأشار سمير أبو حمدان إلى أن "أصحاب الكسارات في هذه المنطقة يأملون بنظرة عطف من الدولة وإعادة فتحها في ظل الواقع الاقتصادي المتردي، بعد أن شاركوا في إغاثة بيروت ورفع الانقاض التي خلفها انفجار مرفأ بيروت وأحرقت آلياتهم دون تعويضهم".

وناشد المعتصمون المعنيين "العمل على اصدار استثناءات تسمح لهم بالعمل لمواهة الظروف الخانقة التي يشهدها لبنان".

يذكر أن عدد العائلات التي تعتاش من هذه الكسارات يفوق الـ1500.
المصدر: الوكالة الوطنية
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