لبنان

بسبب خلافاتٍ نسائية...هذا ما حصل في عكار

Lebanon 24
19-05-2021 | 19:03
A-
A+
Doc-P-824851-637570515498740169.jpeg
Doc-P-824851-637570515498740169.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" إلى أن إشكالأ فردياًّ وقع في منطقة وادي الجاموس في عكّار، حيث أقدم المدعو "خ.ع" بإطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المواطن "و.ح" أمام مستوصف النجاة في البلدة ما أدى إلى إصابته بطلق ناري بالقدم و قد نقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة للعلاج.

و قد حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

وعُلم أن سبب الإشكال يعود إلى خلافات نسائية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:11 | 2021-05-19
14:52 | 2021-05-19
14:43 | 2021-05-19
14:38 | 2021-05-19
14:35 | 2021-05-19
14:22 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website