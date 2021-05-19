بسبب خلافاتٍ نسائية...هذا ما حصل في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24" إلى أن إشكالأ فردياًّ وقع في منطقة وادي الجاموس في عكّار، حيث أقدم المدعو "خ.ع" بإطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المواطن "و.ح" أمام مستوصف النجاة في البلدة ما أدى إلى إصابته بطلق ناري بالقدم و قد نقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة للعلاج.و قد حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.وعُلم أن سبب الإشكال يعود إلى خلافات نسائية.