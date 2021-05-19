طرابلسي زار البخاري: أكدت حرص لبنان وشعبه على أفضل العلاقات مع السعودية

غرد النائب الدكتور عدنان طرابلسي عبر "تويتر": "‏لقد زرت سفير المملكة العربية السعودية في لبنان من أجل التأكيد على حرص لبنان والشعب اللبناني على أفضل العلاقات مع البلاد العربية ومع السعودية، خاصة أننا نمر في ظروف صعبة، ونحن بحاجة إلى رص الصفوف في مواجهة التحديات الكثيرة، ومواجهة الإرهاب الصهيوني الذي يضرب أهلنا في فلسطين".