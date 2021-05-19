لبنان

في الجنوب... صاروخٌ جاهزٌ للإطلاق (صورة)

Lebanon 24
19-05-2021 | 13:24
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عثر الجيش اللبناني على صاروخ مجهز على منصة بدائية الصنع لم يطلق في منطقة صديقين جنوب لبنان، حيث تم اطلاق الصواريخ الاربعة بعد ظهر اليوم، بحسب ما أفادت سكاي نيوز.

هذا ويضرب الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا حول المنطقة التي اطلقت منها الصواريخ في خراج بلدتي صديقين والرمادية، حيث يقوم بعمليات بحث وتفتيش واسعة عما إذا كان هناك من صواريخ اخرى لم تطلق، كما يقوم فريق الهندسة في الجيش بالكشف على المكان.

وكانت وصلت اليات الكتيبة الايطالية في "اليونيفيل" الى مكان اطلاق الصواريخ، وسيرت دوريات مكثفة الى جانب الجيش، في المنطقة التي شهدت توترا بعد ظهر اليوم .

 

المصدر: سكاي نيوز
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