لبنان

وفد من "الأحرار" زار بخاري: العلاقات التاريخية المحترمة لا تتزعزع

Lebanon 24
19-05-2021 | 13:36
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 أعلن حزب الوطنيين الأحرار، في بيان، أن "وفدا منه زار دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة، وضم: الأمين العام المهندس بيار جعارة، أمينة الخارجية المهندسة تيفاني جعارة، عضو أمين الخارجية المهندس جوزف شمعون، أمين المغتربين ميشال يزبك، أمين العمل أنطوان الأسمر، وأعضاء المجلس السياسي: سهيل طعمه، أنطوان كرباج، والمهندسان فرنسوا زعتر وجورج نعمان".

وأكد البيان أن "العلاقات التاريخية التي بنيت على أسس الاحترام المتبادل منذ عهد الرئيس كميل شمعون والملك عبد العزيز بن سعود لا تتزعزع".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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