"آخر إنذار للمسؤولين"...صيدليات في الشمال تقفل أبوابها الخميس

أعلن عدد من أصحاب الصيدليات في طرابلس والشمال إقفال أبواب صيدلياتهم غداً ليوم واحد، احتجاجاً على عدم تسليمهم الأدوية اللازمة للمرضى.



وأوضح أصحاب الصيدليات أن هذا الاغلاق سيكون "آخر إنذار للمسؤولين لإيجاد حلول فورية لأزمة الدواء التي تهدد صحة وحياة المواطنين".