في الجنوب...العدو الإسرائيلي يستهدف منطقة وادي حامول

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 19 / 5 /2021 قرابة الساعة 16.30 استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي منطقة وادي حامول قرب صديقين وقد أحصي سقوط ١٧ قذيفة، ولم يسفر القصف عن وقوع أضرار أو سقوط إصابات.كما عثرت وحدة من الجيش في المكان عينه على ٤ منصات فارغة لإطلاق الصواريخ ومنصة مجهزة بصاروخ كان معداً للإطلاق وتعمل الوحدات المختصة على تفكيكه.